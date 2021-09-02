ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил РИА Новости, что в 2022 году размер материнского (семейного) капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка. Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 161 772 рублей", — пояснил Котяков на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.