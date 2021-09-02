МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожидание новой волны коронавируса осенью оправдано, сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября. Мантуров рассказал об успехах комбинированной вакцины от гриппа и COVID

"Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. Вот сейчас говорим о вирусах. И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

По ее словам, обычно это наблюдается во второй декаде сентября.

"Это ежегодный обычный подъем. Но мы к нему уже привыкли. Эпидемиологически это обусловлено", — добавила она.

"В связи с этим мы предполагаем, что и ковид, как респираторная инфекция, также обеспечит себе дальнейший рост, но опять же, если мы не будем привиты", — пояснила Попова.

Новые штаммы коронавируса не распространяются в Российской Федерации, в том числе лямбда, также сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Препарат против COVID находится на последнем этапе 2-й фазы испытаний

"Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм дельта", — сказала Попова в ответ на вопрос, наблюдаются ли в РФ новые штаммы коронавируса.

Также она добавила, что в России есть снижение заболеваемости, но оно не очень выраженное.

"Да. У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше там 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", — заявила Попова, отвечая на вопрос, идёт ли ситуация с коронавирусом в РФ на спад в сравнении с июлем.