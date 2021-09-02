МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, 30 — на плато, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова рассказала, когда ожидать усиления коронавируса в России

"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики, ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация", — заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в регионах, где привито от коронавируса более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости.

"Мы четко видим — те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем… в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", — сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Она подчеркнула, что в нескольких субъектах, где привито менее 30% населения, ситуация с заболеваемостью инфекцией "совсем не хороша".