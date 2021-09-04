МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Ученые выяснили, что органы людей, которые переболели COVID-19, могут "постареть" сразу на несколько десятилетий, пишет The New York Times. Минздрав не исключил роста смертности при штамме коронавируса "дельта"

В исследовании участвовали 89 тысяч человек, которые перенесли это заболевание, и 1,6 миллиона людей, не подвергшиеся воздействию SARS-CoV-2.

В норме у 30-40 летних здоровых людей почки теряют свои функции со скоростью порядка одного процента в год. При этом серьезные инфекции могут повлечь более сильный или даже необратимый ущерб, либо привести к хроническому заболеванию.

Так, по словам доктора Зияда аль-Али, исследование показало, что у 4757 перенесших коронавирус утрата функции почек в течение одного года составила 30 процентов, что эквивалентно старению органа на 30 лет.

Пациентами были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет — наблюдения велись по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США.

Врачи не знают, по какой точно причине именно почки наиболее подвержены воздействию COVID-19. По их предположению, этот орган может иметь особенно повышенную чувствительность к различным воспалительным процессам либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

Читайте также:

Врач дала совет, как уберечь почки от коронавируса