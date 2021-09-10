МОСКВА,10 сен — ПРАЙМ. Каждый человек хочет быть успешным, но далеко не все что-то для этого делают – большинство ограничиваются мечтами. Успешных людей отличает не только прекрасное умение ставить перед собой цели. Они строят к своим целям определённый "маршрут" и движутся по нему, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев. Эксперт рассказал о кредитных предпочтениях россиян

"Успех любит деятельных и упорных. Если вы хотите чего-либо достичь, то не стоит об этом только мечтать, ведь слова без дела — это просто звук. Разработайте план достижения цели и пошагово к нему двигайтесь, добиваясь каждого пункта постепенно", — сказал психолог.

Ещё одна важнейшая отличительная черта успешных людей – рачительное отношение к своему времени.

По его словам, "достигаторы" не играют в компьютерные игры, не проводят время в социальных сетях и не смотрят "бесконечные" сериалы – всему этому есть название: "time killer".

"Время самый главный и, к сожалению, невосполнимый ресурс человеческой жизни. Целеустремлённые, деятельные и успешные люди это знают и понимают", — заключил психолог.

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