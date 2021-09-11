МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Страх заразиться коронавирусом может привести к отрицанию болезни, рассказала в беседе с URA.RU руководитель центра психотерапии доктора Читловой, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. Голикова назвала число россиян, привитых от коронавируса

По ее словам, в современной медицине такое расстройство называется диссоциацией, когда психика не дает травмирующей информации попасть в сознание.

"У тех, кто не может интегрировать в сознании, что он заразился COVID-19, скорее всего, предшествовал определенный страх и переживание по поводу риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы в современной психиатрии называется "диссоциативный компонент в реагировании". Сознание как бы схлопывается, сужается и человек не отдает себе отчета в том, что происходит на самом деле", — отметила врач.

Она добавила, что лицам, находящимся в состоянии отрицания, нужна помощь специалистов.

"Обычно с такими пациентами проводится мотивационное интервью, чтобы раскачать систему заблуждений, чтобы человек сам начал задаваться вопросами и размышлять над тем, насколько достоверна его система представлений на текущий момент", — сказала Читлова.

В свою очередь, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что отрицание возможности заражения коронавирусом может привести к развитию серьезных осложнений.

"Как только появляются малейшие признаки болезненности, насморк, температура, нужно обязательно оставаться дома и начинать лечиться по стандартам COVID-19. Бывают опоздания в один — два дня, которые приводят к достаточно тяжелым последствиям. У людей с хроническими заболеваниями за один день при коронавирусе может развиться до 50% поражения легких", — рассказала она.

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