МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Защитные противоинфекционные маски россиянам нужно будет носить по крайней мере до Нового года, заявил в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Оценено влияние вакцин от COVID на людей с аутоиммунными заболеваниями

"Думаю, в сентябре нам нужно постараться, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, больше носить маски, стараться соблюдать дистанцию, потому что сейчас съезжаются люди из разных регионов, иногда из других стран приезжают. Все это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов", — отметил он.

По словам ученого, масочный режим пока необходим, в том числе и для тех, кто прошел вакцинацию. Коллективный иммунитет создает высокий, но не стопроцентный уровень защиты, объяснил он.

"Даже при высоком уровне коллективного иммунитета останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться", — сказал академик. Попова рассказала о возможности отмены масочного режима

Он предположил, что COVID-19 в условиях сформировавшегося коллективного иммунитета будет уже похож на "обычные острые респираторные заболевания".

Чем меньше людей носят маски, тем вероятнее новый подъем заболеваемости, продолжил эпидемиолог. По его словам, использовать маски в общественных местах можно практически постоянно.

Академик привел опыт других стран: ""Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно, особенно в осенне-зимний период".

"Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса. В частности, как только начинает уменьшаться количество людей в масках в метро, через некоторое время отмечается подъем заболеваемости, это можно четко отследить", – заключил Покровский.

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