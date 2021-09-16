МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения "Спутника V" до новой инспекции завода производителя, заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, сообщают РИА Новости. Мурашко: "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID

PAHO — агентство здравоохранения на американском континенте, которое выступает как региональное отделение ВОЗ.

По словам прдставителя РАНО, "производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства". Однако, отмечает он, в отношении одной из фабрик, составляющих часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что она согласна с этими стандартами.

"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция… Процесс приостановлен до того, как это произойдет", — добавил замдиректора.

Надлежащие практики производства (Good manufacturing practice, GMP) — система, которая гарантирует производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества. Эта система была создана для минимизации рисков, сопряженных с фармацевтическим производством, которые не могут быть устранены тестированием законченного продукта. Матвиенко заявила о жестком сопротивлении "Спутнику V"

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.