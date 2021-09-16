МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россиянам напомнили о нормах, согласно которым можно получить штраф за курение на балконах жилых домов, которые действуют в стране около двух лет. РБК рассказал о наиболее распространенных случаях и причинах наказания курильщиков со ссылкой на юристов и спасателей.

Отмечается, что прямого запрета курения на территории своей квартиры в России нет, однако с 2019 года действуют обновленные правила противопожарного режима, по которым недопустимо использование открытого огня (в том числе мангала, свечей, сигарет и зажигалок) на балконе или лоджии. Аналитики узнали, где в России платят самые низкие штрафы

Юристы и представители МЧС подчеркивают, штраф за курение применим в двух сценариях — при нарушении комфортного проживания соседей и при возникновении пожара. В первом случае наказание зависит от последствий (от пяти тысяч рублей штрафа до уголовной ответственности), во втором в рамках закона об охране здоровья граждан от табачного дыма можно получить предупреждение или штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Подчеркивается, что запрет курения на балконах и лоджиях распространяется и на общежития, гостиницы, другие здания нежилого назначения.

Представитель юридической службы Amulex Любовь Шебанова отметила, что на практике штрафы за курение на балконах встречаются не очень часто, что может быть обусловлено маленькой суммой штрафа. Сложность представляет и сбор доказательств истцом о том, какой именно ущерб нанесли его здоровью, почему он уверен в вине своего соседа.

"Чтобы доказать моральный ущерб и получить компенсацию за него, придется документально подтверждать вред здоровью и устанавливать причинно-следственную связь с курением соседей — для этого требуется экспертиза. Суды могут растянуться на годы, а сумма компенсации даже при доказанном моральном ущербе, скорее всего, будет невелика. Например, житель Новосибирской области требовал с соседа 250 тысяч рублей, а получил пять тысяч, причем для этого потребовалось дойти до Верховного суда", — добавила Шебанова.

Юрист добавила, что перед тем, как нажаловаться на соседа, лучше всего попробовать договориться с ним. В качестве доказательств нарушения нужно фиксировать на видео курящего балконе жителя и разговор с ним. Далее можно обратиться с заявлением о проблемах из-за дыма в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию.