МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Существует ряд прививок, которые необходимо делать большинству взрослых людей: от дифтерии и столбняка, гриппа, менингококковой инфекции, гепатита B и некоторые другие. Об этом агентству "Прайм" рассказывает врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. Турция усложняет въезд для россиян, привитых двумя видами вакцин

Так, обязательной является вакцинация от дифтерии и столбняка один раз в 10 лет.

"Кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу", — предупреждает врач.

Что касается гепатита В, то от этого заболевания необходимо прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в 10 лет — предварительно стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу.

Прививку от кори делают в детстве дважды. Тем не менее, эксперт рекомендует определить иммунный статус у взрослых после 20 лет. Если исследования покажут, что титр антител к вирусу кори низкий — необходима ревакцинация.

Вакцинация против пневмококковой инфекции необходима часто болеющим людям, особенно старше 55 лет. "Пневмококк более чем у половины людей является компонентом нормальной флоры дыхательных путей и проявляет себя в момент любой респираторной инфекции в виде осложнений — гнойного отита, гайморита, фарингита и даже пневмонии", — поясняет Сопрун.

Людям, которые часто путешествуют, много общаются, любят уличный фастфуд, показаны прививки от менингококковой инфекции и гепатита А. Менингококковая инфекция смертельно опасна и отличается молниеносным течением, а вирус гепатита А отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям — он длительно сохраняется в объектах окружающей среды и вероятность заразиться им очень высокая. При этом заразиться гепатитом А и менингококковой инфекцией можно даже в благополучных странах с высоким уровнем жизни. Юрист рассказала, как обманывают при проведении КТ и МРТ- исследований

Перед поездкой поинтересуйтесь, есть ли риск заражения эндемичными для данного региона инфекциями. "И речь идет не только о тропических странах, где можно заразиться желтой лихорадкой. В России много эндемичных регионов по вирусному клещевому энцефалиту, от которого успешно прививают и детей, и взрослых", — отмечает эпидемиолог.

Предстоящий эпидемический сезон гриппа характеризуется экспансией ранее не циркулировавших штаммов вируса гриппа, против которых у населения отсутствует иммунитет. "В связи с этим единственным эпидемически успешным вариантом профилактики является вакцинация от гриппа", — заключает эксперт.