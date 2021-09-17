МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Многие не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры, которые стоят во дворах. Однако не все бытовые отходы относятся к безопасным, а некоторые из них нуждаются в специальной переработке. Таким образом значительную часть предметов выбрасывать элементарно нерациональное или просто опасно, рассказала агентству "Прайм" ведущий эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Анна Волкова. Граждан предупредили, какие бумаги опасно выбрасывать в мусор

К предметам, которые нельзя утилизировать стандартным образом относятся батарейки, лампочки, лекарства, краски, химикаты, ртутные градусники, бытовая химия, косметика, клеи, лаки.

"А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот", — сообщила эксперт.

Но при этом важно, чтобы у людей не возникало проблем с тем, как избавиться от опасных или не подлежащих обычной переработке отходов. Для этого должна развиваться специальная инфраструктура по их приемке. Человек не должен бегать с перегоревшей лампочкой или севшей батарейкой и ломать голову, куда их деть. Москвичам, выбрасывающим мусор из окон, пригрозили штрафом

Постепенно необходимая инфраструктура по приемке нестандартных или опасных отходов создается. Относительно недавно на московских улицах появились разноцветные мусорные баки, предназначенные для раздельного приема мусора. "Кроме того, внедряется практика передвижных мобильных точек приема нестандартных и опасных отходов", — сообщила Волкова. Люди знают об этом и специально заранее готовят бытовые отходы, чтобы отнести их в назначенное место и в назначенное время.

Существует практика, когда жильцы домов сами договариваются между собой и специально устанавливают контейнеры для нестандартного бытового мусора в своих подъездах.