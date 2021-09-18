МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в России растет, так как вирус меняет белки, иммунный ответ на которые вызывают вакцины, и их защитное действие снижается, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Инфекционист дал прогноз по динамике COVID этой осенью

Согласно данным оперативного штаба на утро субботы, в стране за сутки зарегистрированы 20 329 новых случаев заболевания против 19 905 днем ранее.

По мнению эксперта, не стоит считать подъем новой волной, так как пандемия — это единый процесс планетарного характера, идет новый этап.

"Надо понять, почему это происходит, а происходит это потому, что вирус этот изменился… его мутации привели к тому, что уменьшилось защитное действие вакцин, то есть вирус поменял белки, на которые есть иммунный ответ", — пояснил Жемчугов.

Он также отметил, что все вакцины сделаны на основе Уханьского варианта вируса, поэтому эффективность вакцин на новые штаммы может быть снижена с 90% до 60-70%, и люди могут заболеть повторно.