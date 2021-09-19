МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России и контроль над инфекцией будет достигнут примерно к концу весны 2022 года, спрогнозировал в разговоре с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков. Вирусолог Чумаков допустил принудительную вакцинацию во всем мире

"Стабилизация пандемической ситуации, то есть контроль над инфекцией, думаю, что появится к середине — концу весны следующего года. Но потребуется какие-то меры принимать в дальнейшем, потому что во многих других странах инфекция только будет вполне себе в силе и с учетом этого, полной отмены противоэпидемический мероприятий не произойдет. Но это уже будет стабильное состояние", — объяснил эксперт.

По его словам, это будет означать переход из пандемической фазы инфекции в сезонную, контролируемую. "Это не будет просто инфекцией, это не будет простой сезонный грипп, но это будет значительно более легкая история, с точки зрения последствий", — уточнил Крючков.

В свою очередь, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков отметил, что стабилизация ситуации возможна, когда будет вакцинировано более 70% населения страны. "Это не скоро будет. При тех темпах, которые сейчас наблюдаются, это будет не скоро", — сказал собеседник агентства.

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