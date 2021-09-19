МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Те люди, которые уже болеют простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, заявил URA.RU завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело", — объяснил вирусолог. Генсек ООН назвал запоздалой борьбу мирового сообщества с COVID

Он объяснил, что заражение дополнительным вирусом невозможно, поскольку в организме болеющего уже одним вирусом человека вырабатывается противовирусный белок интерферон. Он защищает организм от вторичного заражения, уточнил вирусолог.

Другой эксперт, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что респираторные микст-инфекции имеют место быть, но при этом один вирус чаще всего сильнее другого, в зависимости от того, какие это инфекции и в какой последовательности они попадут в организм.

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