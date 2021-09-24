МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В самое ближайшее время самозанятые россияне смогут получить преференции, которые пока что доступны только тем, кто работает в обычном формате. Речь идет о декретных выплатах и компенсации больничных. Об этом сообщают "Ведомости".

По информации издания, Минэкономразвития направило предложение в Фонд социального страхования и Всероссийский союз страховщиков и попросило высказать свое мнение относительно данной инициативы. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила "Ведомостям", что вопрос социальных гарантий для самозанятых обсуждается. Эксперты подвели итоги первого года самозанятости в России

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин рассказал изданию о том, что союз изучит письмо Минэкономразвития и готов "к конструктивному диалогу со всеми ведомствами по данному вопросу". По его мнению, в России культура добровольного страхования не сильно развита и, "скорее всего, самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил". В данной ситуации страховщики не смогут помочь, отметил Дубровин.

Согласно действующему законодательству, самозанятые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни или в связи с материнством.