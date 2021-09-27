МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году начать выходить с ним на зарубежные рынки, сообщили РИА новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

"Участник рынка НТИ "Хелснет" компания "Брейн Бит" разработала прибор, который даст возможность получить результат, приложив к сенсору три пальца — указательный, средний и безымянный. Клинические испытания показали, что прибор соответствует стандартам ИСО, его погрешность, как и у инвазивного глюкометра, не превышает 15%", — рассказали в НТИ.

Технология, реализованная базе оптической спектроскопии, призвана облегчить жизнь людей, страдающих диабетом: сейчас им приходится колоть пальцы по несколько раз в день для измерения уровня глюкозы в крови и использовать множество тест-полосок. С их закупкой пациентам помогает государство, но не всегда тест-полоски выдаются в достаточном количестве.

Разработчики прибора используют эксклюзивную методику расчета параметров, которую, помимо США, Японии и Китая, запатентовали в двух десятках стран: в РФ, Сингапуре, Германии, странах Бенилюкса, Испании, Сербии, Великобритании, Франции, Австрии, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Казахстане, Белоруссии, на Кипре и Украине. В России прибор проходит финальную регистрацию в Росздравнадзоре.

Разработчики рассчитывают, что до конца года он будет зарегистрирован в качестве медицинского изделия в России, после чего начнется его массовое производство. На азиатские рынки компания-разработчик планирует выйти с устройством в 2022 году, а еще через год — и на американский рынок.

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