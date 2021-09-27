МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. У человека недавно ученые нашли связь между тремя генами и тяжестью течения коронавирусной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. "Длинная третья": вирусолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

По ее словам, речь идет о гене МАРТ, а также PIGN и CCR5. Их дальнейшее изучение в связи с COVID-19 может оказать содействие в разработке препаратов, нацеленных на вирус.

При этом влияние гена МАРТ распространяется и на острую фазу COVID-19, и на ее последствия, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог.

Она уточнила, что летальный исход во многом зависит и от сопутствующих заболеваний пациента.

"Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко", – считает Баранова.

Она также объяснила, какие еще факторы могут ухудшить состояние больного. Журнал Lancet распустил группу ученых, исследовавшую происхождение COVID

"Усугубить положение могут и больничные инфекции. Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал. Также повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков", – сказала Баранова.

Кроме того, в некоторых случаях врачи могут заранее предвидеть опасность, изучив результаты анализа крови пациента.

"Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина. Наконец, тяжесть протекания заболевания коронавирусом можно оценить с помощью аутоантител к интерферонам – это можно сделать до наступления болезни", – сказала Баранова.

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