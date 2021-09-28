МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Каждый третий российский эндокринолог считает, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет, следует из исследования профессионального сообщества специалистов в сфере здравоохранения "Врачи РФ" и одного из крупнейших производителей пищевой промышленности в России группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России создали технологию измерения сахара в крови без уколов

Исследование основано на опросе 1038 врачей-эндокринологов.

"Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет… Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", — говорится в сообщении.

Кроме того, абсолютное большинство врачей (83%) отметили, что выпечка (кексы, печенье, хлеб) и сладости ускоряют развитие сахарного диабета, 73% респондентов считают, что риск возникновения данного заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд), а больше половины (53%) опрошенных врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем.

"Среди самых эффективных мер борьбы с сахарным диабетом на сегодняшний день врачи выделяют: низкоуглеводную диету (78%), полный отказ от алкоголя (58%) и употребления продуктов "без сахара" (47%). Участники опроса в целом выбрали позицию исключения или замены сахара в пище: 68% врачей считают, что только это поможет россиянам избежать развития сахарного диабета второго типа", — добавили эксперты.

Более 35% врачей, участвующих в опросе, также отметили, что в последнее время на полках магазинов появилось больше продуктов с содержанием сахарозаменителей, — чаще всего специалисты (83% респондентов) встречают продукты с высокоинтенсивными синтетическими заменителями (аспартам, сукралоза, ацесульфам), 79% слышали о растительном гликозиде (стевиозид), каждый десятый знаком с разработками сладких белков (браззеин, монеллин, тауматин).

"Сегодня производители продуктов питания ищут новые решения, используя разработки в области биотехнологий, которые позволят потребителю не только поддерживать оптимальный вес и, как следствие, заботиться о здоровье, но и дадут возможность не лишать людей удовольствия, связанного с употреблением сладкого", — прокомментировал советник по инновациям "Эфко" Андрей Зюзин.

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