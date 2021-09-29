МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Многие пациенты, перенесшие COVID-19 относительно легко, через некоторое время после выздоровления сталкиваются с так называемым постковидным синдромом, и последствия этого состояния могут быть двух видов — обострение хронических болезней и появление новых, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Инфекционист рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Постковидный синдром включен в Международную классификацию болезней. К соответствующим ему характерным симптомам относятся, например, слабость, ухудшение памяти, головные боли.

"Постковидный синдром встречается у значительного числа людей. В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше. Сколько именно, мы пока не знаем, потому что все еще ведутся наблюдения", – сказал Водовозов.

По словам врача, последствия этого состояния могут быть двух видов.

"Первое – это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе – могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида", – пояснил Водовозов.

По некоторым данным, вакцинация после перенесенной коронавирусной инфекции может уменьшить проявления постковидного синдрома, добавил врач.

"Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", – подчеркнул Водовозов.

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