МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В соответствии с российским законодательством, дачники, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, несут обязанность по уборке от различного вида мусора и иных отходов своей придомовой территории. Дело в том, что земельный участок должен использоваться строго по своему целевому назначению, а не для складирования различных бытовых отходов, организации свалок, загрязнения территории и порчи земли, пусть даже и своей собственной. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. Граждан предупредили, какие предметы нельзя выкидывать в мусор

"За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей", — добавил он. Если складирование мусора или отходов на дачном участке повлекло за собой порчу земли, то дачника могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

"Таким образом, дачники должны помнить, что они обязаны использовать земельный участок по назначению, не допускать его захламление, организацию свалок и нанесение вреда окружающей среде", — говорит Савельев.

Юрист также отмечает, что в настоящий момент на территории всей Российской Федерации действуют единые правила противопожарного режима, которые регламентируют, в том числе, порядок сжигания мусора на дачном участке.

Многие дачники у себя на участках сжигают скопившийся бытовой мусор. При этом они забывают, что разведение костров и использование открытого огня может повлечь за собой вред жизни и здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества, и, как следствие, привлечение лица, нарушающего противопожарные правила, к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. В России предложили разрешить разводить костры на дачных участках

В зависимости от условий нарушения требования противопожарной безопасности и возникших последствий вследствие такого нарушения, гражданину может быть назначен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

"Таким образом, дачникам, сжигающим мусор на своем участке, необходимо быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима", — заключил эксперт.