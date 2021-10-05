МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Единственный способ диагностики COVID-19 до анализов и использования специальной аппаратуры – это послушать дыхание человека: если в состоянии покоя происходит больше 20 вдохов в минуту, то это повод обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В Европе стали рекомендовать третью дозу вакцины от COVID ряду граждан

По его словам, еще год назад одним из самых частых симптомов болезни была потеря обоняния, но сейчас ситуация изменилась. С распространением новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем раньше, а повышение температуры и кашель не обязательно указывают на COVID-19.

"Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме "альфа", сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается", – сказал врач.

Он отметил, что самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. "Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу", – сказал Болибок.

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