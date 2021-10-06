МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Даже хорошо знакомый человек может не вернуть долг, и с него нельзя будет его взыскать — например, если расписку, пусть и грамотно составленную, должник подписывал не при кредиторе, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Россиянам объяснили, когда стоит брать кредит, а когда лучше подождать

По ее словам, есть риск невозврата, если не были учтены некоторые факторы.

"Если кто-то вам просто приносит расписку и дает, и вы не видели, как он ее подписывал, то есть риск, что подписал не он. Экспертиза может это доказать. Поэтому человек должен написать и подписать расписку именно при вас. И вы должны быть уверены, что у должника есть активы, чтобы это все вернуть. Если вы даете микроскопическую сумму, от одной до трех тысяч рублей, то, скорее всего, вы не будете из-за нее судиться, и поэтому все риски вы берете на себя", – отметила эксперт.

Бывает, по ее словам, и наоборот — человек взял у знакомого деньги взаймы, однако затем возникли непредвиденные обстоятельства, препятствующие возвращению суммы в срок. В этом случае заемщику необходимо договориться с кредитором и заверить соглашение письменно.

"Нужно связаться с человеком, который давал в долг, и объяснить, что это за обстоятельства. Желательно при себе иметь документы, которые их подтверждают: копия трудовой, если вас уволили, диагноз или справка от врача в случае болезни. Если человек соглашается, нужно составить письменный документ, что вы согласовали новые условия возврата. В противном случае не будет никаких гарантий, что потом на вас не подадут в суд и не скажут, что вы деньги не вернули", – посоветовала Смирнова.

Если вам нужна небольшая сумма, лучше в долг не брать, добавила Наталья Смирнова. По ее мнению, разумнее будет оформить кредитную карту с льготным периодом, брать деньги оттуда по мере необходимости и возвращать после зарплаты.

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