МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Самый тяжелый вид долговой нагрузки, который особенно сложно возвращать не только из-за недостатка средств, но и в силу психологических причин, могут считаться кредиты по картам, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант Ольга Трофименко. Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье

"Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого", – объяснила она.

Также "неприятными" для погашения кредитами можно назвать те, которые потрачены на развлечения.

"Самые неприятные кредиты – это кредиты, потраченные на развлечения: отпуск, свадьба, путешествие. Деньги ты берешь один раз, а расплачиваешься, условно, три года. Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов. Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя два-три месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств, и становится морально сложно закрывать такой кредит", – сказала Трофименко.

Эксперт дала совет, как быстрее и спокойнее выплатить кредит. По ее словам, прежде чем брать любой кредит, следует оценить свои возможности и кредитную историю. Лучше, если у клиента будет финансовая подушка, чтобы в случае непредвиденной ситуации у него был запас средств, даже если в текущий момент комфортно выплачивать деньги по кредиту.

"Рекомендую не брать максимальный ежемесячный платеж, который вы можете потянуть в данный момент. Лучше взять более комфортный платеж и по возможности досрочно его гасить", – сказала она.

Все платежи по кредитам должны составлять не более 30% дохода, уверена Трофименко. Она предупредила, что если платежи по кредитам составляют свыше половины ежемесячного дохода – то это долговая яма, которая может превратиться в долговой пузырь, когда берутся новые кредиты на закрытие старых.

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