МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Чтобы заставить россиян вакцинироваться от коронавируса, недостаточно устроить лотерею — нужно предоставить им льготы в каждом отдельном регионе, заявил URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Эксперт оценила возможный мировой экономический ущерб от пандемии COVID

"Есть азартные люди, и их немало. Пусть будут лотереи, но этого недостаточно. Субъекты должны найти возможность ввести временные льготы для тех, кто вакцинировался. Это может быть проездной билет на транспорт. На три месяца же можно дать проездной билет, хотя бы льготного проезда со скидкой. Можно же дать проездной, думаю, что можно", == сказал он.

Также Крючков предложил договариваться с местным бизнесом, например, о 20-процентной скидке на кафе, рестораны, книжные магазины, одежду, продукты. "Сделать некую скидочную карту при предъявлении которой, бизнес делает скидку, на то что реально нужно людям", — объяснил он.

Также можно ввести и менее затратные меры, добавил иммунолог. "Каждый субъект должен посмотреть, чем реально пользуются люди и чего они хотели бы. Сделать небольшие поощрения не в виде лотерей, а всем, а сверху пожалуйста проводите лотерею", — сказал он.

По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, есть более серьезный стимул пройти вакцинацию от COVID-19. "Было бы хорошо иметь статистику, сколько среди умерших и тяжело болеющих, вакцинированных и невакцинированных и ее открыто публиковать. Я думаю, что это было бы более серьезным стимулом для вакцинации для тех, кто не хочет или боится, чем всякие лотереи. Честная информация работает лучше всего. Надо публиковать эту статистику", — отметил вирусолог.

По его мнению, эти данные нужно выкладывать либо на Госуслугах, либо на портале Стопкоронавирус.рф.

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