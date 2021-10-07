МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Общение в мессенджерах уже давно стало нормой для всего мира, однако пользователи должны понимать, что любая пересылаемая информация может стать уликой или основой состава административного, либо уголовного деяния, и даже ее удаление с телефона не всегда помогает, об этом РИА Новости рассказал управляющий компании в сфере ИТ и права RTM Group Евгений Царев. Россия стала лидером среди стран по числу блокировок вредоносных сайтов

"Вот уголовно наказуемые преступления, по которым переписка в мессенджере является доказательством в суде чаще всего: незаконный оборот и распространение наркотиков, участие в террористических организациях, сбор несанкционированных митингов, публикация призывов экстремистского характера или материалов порнографического содержания, клевета, оскорбления в адрес собеседника или представителей власти", — перечислил Царев.

Он привел пример из практики: гражданин К. привлечен к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в мероприятии общественного сетевого движения, деятельность которого признана нежелательной. Факт участия К. был подтвержден, в том числе, скриншотом переписки в Telegram. Царев также рассказал, как доказывают причастность граждан к созданным и отправленным сообщениям.

"Прежде всего, могут изъять мобильные устройства или ПК (для осмотра или компьютерно-технической экспертизы) и использовать скриншоты от участников переписки, а также информацию от администрации мессенджера. Эксперты проверяют фото профиля на предмет соответствия паспорту, то, на кого зарегистрирован номер телефона, исследуют профили в иных мессенджерах и социальных сетях на предмет их принадлежности одному и тому же лицу, анализируют способ ведения переписки (через автороведческую экспертизу). Также для полноты картины специалисты изучают логи, чтобы получить данные о времени отправки сообщения и о том, с какого устройства и IP-адреса происходили сеансы", — рассказал эксперт.

Он добавил, что распространено мнение, что в личных чатах Telegram можно удалить свои и чужие сообщения, а в групповых чатах – свои, то же самое и в WhatsApp, но в последнем будет видно, что произошло удаление. И, конечно, настройки позволяют пользователям убрать чат или аккаунт целиком.

"Однако удалить сообщения полностью получится только в том случае, если действие производится, когда все пользовательские устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) каждого из собеседников подключены к интернету. Потому что если, к примеру, стереть переписку только с телефона, в то время как компьютер был неактивен, эксперты затем смогут "достать" информацию с этого ПК", — пояснил эксперт.

"Поэтому, например, при задержании сотрудники полиции часто изымают телефон и переводят его в режим полета. Это делается для того, чтобы в дальнейшем компьютерные эксперты смогли поработать с ним и прочитать сообщения на смартфоне", — добавил Царев.

"Является ли переписка в мессенджерах доказательством в суде? Если спор гражданский между организациями, то все будет зависеть от условий ранее заключенного договора. По уголовным и административным делам переписка в мессенджере является доказательством. Более того, по требованию суда администрация обязана предоставлять дополнительные сведения по делу, по которому ведется расследование", — заключил специалист.

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