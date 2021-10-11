МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Почти треть россиян готовы ради повышения по службе перерабатывать работать по выходным, показало исследование сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Стало известно, что важнее для россиян - карьера или личная жизнь

В ходе исследования выяснилось, насколько россияне конкурируют за повышение и поощряет ли соперничество начальство. В опросе участвовали 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Данные исследования свидетельствуют, что 60% опрошенных не готовы к решительным действиям ради повышения или одобрения со стороны руководства. Но 28% из них выразили готовность с этой целью задерживаться на рабочем месте или работать по выходным. Еще 11% респондентов заявили, что согласились бы в обмен на повышение переехать в другой город.

В то же время 7% респондентов, как выяснилось, готовы проводить свободное время в компании с руководством, а 4% ради продвижения по карьерной лестнице будут терпеть грубое отношение. Сплетничать и распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, но мешать работе коллег-конкурентов — лишь 1%.

При этом, по словам 39% респондентов, их руководство поощряет конкуренцию в коллективе, 22% отметили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате, а 12% опрошенных поощряют лишь словесно. Еще 2% получали в качестве поощрения подарки от работодателя, 3% награждались дополнительными выходными. Но 61% начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.