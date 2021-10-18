МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В настоящее время данные выплаты ограничены суммой в 2434,25 рубля в день, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше. С 1 января 2022 года лимит будет увеличен — максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности будет составлять 2572,6 рубля, сообщили "Прайм" в пресс-службе Минтруда.

Этот максимальный размер распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми — действующая по закону 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет ограничена указанной суммой.

"Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчёте за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая", — отметили в министерстве.

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Для расчёта пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. По общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица (или иными словами, периода уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации) и составляет:

60% среднего заработка — при страховом стаже до 5 лет;

80% среднего заработка — при страховом стаже от 5 до 8 лет;

100% среднего заработка — при страховом стаже 8 и более лет.

В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитываются периоды прохождения военной службы, а также иной службы в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации и их семей".