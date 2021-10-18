В трех регионах России в 2022 году появятся электронные паспорта
Минцифры до конца следующего года будет выдавать электронные паспорта в трех субъектах
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев анонсировал введение электронных паспортов в трех российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что документ будет оформлен в двух видах: смарт-карта с чипом, а также приложение с QR-кодом на телефоне. Последнее можно будет использовать в отдельных случаях, например при покупке алкоголя.
"Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах сможем уже выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой", — отметил Шадаев на совещании.
https://1prime.ru/society/20211018/834983056.html
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