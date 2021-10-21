МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 в единичных случаях обнаруживается в России, при этом есть вероятность широкого распространения нового варианта в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В Центре имени Гамалеи рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом

Ранее в Великобритании ученые заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, по сравнению со штаммом "дельта". Если данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus". В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", — рассказал Хафизов журналистам.

По его словам, вариант AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "дельта", у которого, вероятно, есть ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько новый вариант более заразен, пока сказать сложно, ученые исследуют этот вопрос.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — отметил Хафизов.

При этом разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил Хафизов. В РФПИ ожидают, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в ближайшие месяцы

"Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией", — сказал он.

Хафизов добавил, что новый штамм может постепенно начать вытеснять старую версию "дельты". "Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама "дельта" в свое время вытеснила все остальное", — уточнил он.

Применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, заявил Хафизов.

"Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — подчеркнул он.

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