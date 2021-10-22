МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Новые штаммы коронавируса с высокой долей вероятности будут появляться и дальше, предположил в разговоре с "Лентой.ру" бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Иммунолог назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса

По его словам, остановить этот процесс нельзя, пока люди не вакцинируются или пока не сформируется коллективный иммунитет.

"Новые штаммы все время будут появляться. Пока процесс идет, чем дольше вирус находится в больном организме, тем больше изменений он производит", — подчеркнул он.

Малышев привел в пример работу российских ученых — они наблюдали за женщиной больше 300 дней, и за этот период было произведено несколько изменений генотипа вируса.

Ранее в Великобритании ученые заявили о распространении на 10-15% более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". Если данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса. Накануне руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что разновидность этого штамп в единичных случаях обнаруживается и в России, при этом есть вероятность широкого распространения нового варианта в стране.

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