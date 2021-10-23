МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, вероятно, к концу текущего года будут более спокойными, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Врач рассказал, чем опасно заражение несколькими вирусами одновременно

"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", — отметила она.

За последние сутки в страны выявили свыше 37 тысяч новых случаев заражений.

Президент Владимир Путин подписал в среду указ о "нерабочих днях" в стране в период с 30 октября по 7 ноября с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Регионы вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Главы ряда субъектов так и поступили. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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