МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Появление дополнительного свободного времени не стоит в сложившейся эпидемиологической обстановке воспринимать как повод для незапланированного путешествия, заявил в эфире радио Sputnik врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре

По его словам, безопаснее всего провести последние дни октября и первую неделю ноября дома.

"Я рекомендовал бы оставаться дома, заниматься домашним хозяйством, готовить что-то вкусное для членов семьи, читать книги, смотреть фильмы. Лучше провести это время рядом с домом и со своими близкими. Это время хорошо потратить в том числе на вакцинацию", – сказал врач.

Малышев подчеркнул, что любая поездка увеличит риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Если вы куда-то летите – это аэропорт, где контактов будет много, все будут без масок, друг на друга дышать, чихать, кашлять, стоять в очередях. Я считаю, что лучше отказаться от поездок. Еще есть время отменить бронирование, если оно уже есть", – отметил Малышев.

Он предупредил, что если россияне не будут соблюдать должные меры безопасности, может наступить новый всплеск заболеваемости COVID-19.

"Недели через две станет ясно, как люди провели это время", — сказал Малышев, сравнив распространение инфекции с ядерной реакцией – "началось, а потом все дальше и дальше".

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