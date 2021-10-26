МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россияне часто не знают своих прав и платят за некачественные услуги в сфере ЖКХ, даже когда имеют все основания не платить или получить перерасчет. Далеко не всегда проблема в управляющих компаниях, часто некачественные услуги оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов — и в этой ситуации управляющие компании должны действовать совместно с жителями и добиваться для них общего перерасчета и нормализации качества поставки услуг. Об этом рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

По его словам, по закону отопление должно быть включено, когда в течение 5 дней среднесуточная температура держится не выше 8 градусов – причем на запуск отопления у ресурсных и управляющих компаний есть всего один день.

"Надо помнить, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний – возможен. При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях – ниже +20 С", — указывает эксперт.

А если вы живете на севере и в вашем регионе наиболее холодная пятидневка в году проходит с среднесуточной температурой ниже —31 C, то температура у вас в комнатах должна держаться на 2 градуса выше, добавляет он.

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Эксперт также напоминает, что не должно быть не только холодно, но и жарко. Если температура в вашей комнате превышает больше чем на 4 градуса установленные нормативы, вы также имеете право жаловаться в управляющую компанию — они обязаны устранить данную проблему. "Вопрос перерасчета в данном случае также можно поднимать, если превышение зафиксировано документально, и управляющая компания ничего не сделала, чтобы решить эту проблему. Хотя, конечно, есть смысл придерживаться здравого смысла и не "шантажировать" УК в случае отклонения температура на 1-2 градуса. В конце концов, температура на улице может понизиться, и вам захочется вернуть эти 1-2 градуса", — говорит эксперт.

По закону возможны короткие перебои в отоплении, однако они не могут превышать суммарно период в 24 часа в месяц и длиться более 16 часов подряд, если при этом температура в жилых помещениях не опускается ниже 12 градусов, 8 часов, если она опустилась ниже 12, но держится выше 10 градусов и 4 часа.

Любой период более продолжительного отключения отопления дает жителям право требовать перерасчет, который должен быть учтен в следующем же месяце. За каждый час отключения отопления или его ненадлежащей работы полагается снижение оплаты на 0,15%. Более того, если в таком же размере идет снижение оплаты за каждый градус отклонения от допустимой нормы. Так что, если в вашей комнате на 3 часа температура отклонялась от нормы на 3 градуса, то вам должны снизить оплату на 1,35%. "В итоге может получиться достаточно существенная сумма, и управляющей компании будет крайне выгодно заняться этой проблемой и нормализовать отопление у вас в квартире", — заключил Сергей Минко.