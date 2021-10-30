МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Привитые от коронавируса могут заболеть по причине того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Разведка США признала, что коронавирус не создали как биооружие

"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", — сказал он.

Гинцбург объяснил, что, как правило, через 6-8 месяцев у людей начинает падать титр антител, однако сохраняются клетки памяти, вместе с тем они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, и получается уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах

Он отметил, что именно поэтому в крови необходимо иметь постоянно высокий уровень антител, то есть раз в шесть месяцев ревакцинироваться.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял ранее, что основная масса пациентов с коронавирусом, поступающих в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением болезни в стационарах привитых менее 0,03%. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, привитых среди ежедневно умирающих от коронавируса в стране практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

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