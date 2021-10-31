МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Если вас незаметно заставляют делать то, что, рассуждая логически, вы никогда делать бы не стали, можно говорить о том, что вами манипулируют. Такое психологическое давление со стороны манипулятора преследует цель — получить влияние над другим человеком, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори. Эксперт рассказал, когда головная боль требует срочного обращения к врачу

В зависимости от ситуации, на каждый данный момент вы можете находиться в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. "Так, когда мы находимся в состоянии Родителя, мы копируем действия наших родителей или других влиятельных персонажей нашего детства. В состоянии Взрослого мы адекватно оцениваем обстановку и действуем согласно ситуации "здесь и сейчас". В состоянии Ребенка мы "впадаем в детство" — чувствуем себя так же, как когда нам было лет 5, и действуем соответственно", — объясняет она.

Человек, который собирается вами манипулировать, постарается "зацепить" ваше Эго-состояние Ребенка, чтобы нарушить вашу связь с объективной реальностью. Необоснованные обвинения, по мнению психотерапевта, могут заставить вас защищаться из состояния Ребенка, вместо того, чтобы действовать как Взрослый человек.

"Например, если с утра пораньше начальник вам сообщит, что ваш вчерашний отчет можно выбросить в мусорное ведро и вообще непонятно, чем вы занимаетесь на работе, вы можете инстинктивно начать защищаться и делать все, чтобы загладить свою "вину". К примеру, согласитесь работать в выходные или отказаться от бонуса", — говорит эксперт.

Иногда манипулятор может апеллировать к вашему Родителю и, например, "давить на жалость" — у нас у всех есть знакомые и коллеги, которые непрерывно рассказывают истории о несчастьях, которые с ними приключились, и тем самым добиваются от окружающих желания их "спасать", устраивать их жизнь, делать за них работу.

"Если вы поймете, что вас вынудили действовать из состояний Родителя или Ребенка, значит, вы стали жертвой манипулятора", — считает психотерапевт. Врач рассказал об опасных для здоровья продуктах

При этом, лучший способ противостоять манипуляции — это "сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить ситуацию", убеждена психотерапевт. "К примеру, вы можете спокойно и вежливо расспросить начальника, что именно в вашем отчете его не устраивает и заверить его, что вы непременно доработаете все недостатки в ближайшее время. Главное — сохранять спокойствие и объективность и не попадать в эмоциональные "ловушки"", — говорит Анна Стори.

Коллегу, который непрерывно жалуется на судьбу, можно напрямую спросить, какую конкретную помощь он или она от вас ждут (а не полагаться на ваши фантазии на эту тему). Скорее всего, вы получите конкретный ответ и будете действовать соответственно.