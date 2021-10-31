МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Гинцбург назвал причины задержек с регистрацией "Спутника V" в мире

"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", — сказал он.

При этом Гинцбург отметил, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, и вопрос требует углубленного изучения.

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