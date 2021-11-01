МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Прибегать к самолечению при коронавирусной инфекции –катастрофа, заявила в эфире радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. Специалист Минздрава объяснил, от чего зависит результат ПЦР-теста

По ее словам, в каждом лечении есть "окно", продолжительностью примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает, а дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация нарастает. "Иногда люди болеют дней десять, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая", – сказала врач.

Как только появилась температура, обязательно нужно сразу обращаться к врачу – лучше в тот же день, предупредила Людмила Лапа.

"У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром", — отметила она.

Врач подчеркнула, что с этим состоянием люди приходят лечиться, и продолжительность лечения может достигать трех месяцев и больше — так, может постоянно болеть голова, поражен желудочно-кишечный тракт, почки и суставы. "Это последствия недолеченного ковида", – пояснила врач.

Людмила Лапа напомнила о важности вакцинации в борьбе с COVID-19.

"Вакцинация – как специфическая иммунная терапия", – объяснила она. После вакцинации человек, во-первых, с меньшей вероятностью заболеет. А во-вторых, даже если болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме: благодаря наличию антител защита организма будет лучше.

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