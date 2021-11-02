МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В Москве наблюдается так называемый "радиационный туман", но он не имеет никакого отношения к радиоактивности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", отметил специалист. Эксперты предсказали обвал цен на квартиры в Москве

Он отметил, что приземной слоя воздуха также охлаждается: вчера температура воздуха была значительно выше сегодняшней.

"В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — заметил Вильфанд.

Напомним, что густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14:00, видимость составляет 200-700 метров. Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными на дороге.

В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.