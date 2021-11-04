МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Общественные организации потребителей и пассажиров планируют обратиться к авиавластям РФ для повышения компенсаций при задержках рейсов, сообщает газета "Известия". Двадцать задержанных рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву

"Две общественные организации — Союз потребителей России и Союз пассажиров — готовят обращение к авиационным властям с инициативой создать регламент исполнения аэропортами и авиакомпаниями своих обязанностей перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях", — пишет газета со ссылкой на председателей объединений.

Добавляется, что повышение компенсаций за задержки рейсов и необеспечение питанием будет предложено в ноябре на площадке Общественной палаты РФ. Отмечается, что подобные меры стали актуальными после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода 2 ноября.

Аэропорт Нижнего Новгорода 2 ноября из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 40 рейсов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Пассажиры жаловались, что им пришлось оставаться в самолетах до 12 часов.

Как сообщала пресс-служба аэропорта, количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания.