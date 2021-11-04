МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россияне за минувшие три квартала этого года стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики оценили, сколько россиян снимают наличные с кредитных карт

В рамках исследования были изучены обезличенные операции в банкоматной сети банка за три квартала 2021 года, а также за аналогичный период прошлого года.

"По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных через банкоматы. Соотношение по количеству операций за три квартала 2021 года – 76% на внесение и 21% на снятие", — подсчитали аналитики.

Потребность вносить деньги через банкоматы выше, чем снимать, можно объяснить растущей популярностью безналичных переводов, считают авторы исследования. Через банкоматы россияне часто пополняют счета для дальнейших переводов друзьям и близким, внесения очередных платежей по кредитам, объясняют они.