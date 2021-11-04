МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Рецепт успешных инвестиций — дисциплина и ответственность, поэтому, чтобы вложение денег вошло в привычку, нужно определить конкретную цель и сроки инвестирования, поделился с РИА Новости мнением вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов. Инвесторы всё ещё не спешат вкладываться в зеленую энергетику

"Есть четыре типичных барьера, которые мешают начать инвестировать. С ними сталкивался практически каждый, и звучат они так: я ничего в этом не понимаю, на инвестиции нужно много времени и, прежде чем начать инвестировать, нужно накопить капитал. Чтобы мотивация не пропала, а стала привычкой, выберите важную для себя цель. Она должна обязательно выражаться в деньгах и иметь конкретный срок", — советует Данилов.

Также эксперт советует пройти риск-профилирование – то есть определить приемлемый для себя уровень риска. Это несложный тест, который есть в свободном доступе. После этого можно открывать брокерский счет, в том числе и в онлайн-формате, в банк или к брокеру идти не обязательно. Перевести деньги на счет можно мгновенно с текущих или накопительных счетов в банке.

"Теперь поговорим о выборе инструментов, и о том самом "инвестиционном дзене". Несмотря на весь опыт работы с ценными бумагами, я не считаю, что лучше рынка знаю, какие акции будут расти быстрее, а какие нет. К тому же меня не устраивает высокий уровень стресса, связанный с активной торговлей — постоянные вопросы пора продавать или уже поздно, когда лучше купить какую-то бумагу и прочее. Поэтому для себя я выбрал подход, когда я раз в месяц покупаю одни и те же инструменты на заранее определенный процент дохода", — рассуждает эксперт.

Он пояснил, что такой подход не предполагает продаж, минимизирует временные затраты и не требует какого-то анализа или экспертизы. По словам Данилова, исторически это один из оптимальных вариантов для частных инвесторов. В выборе инструментов стоит ориентироваться на ПИФы и ETF — продукты, которые охватывают какой-то сектор или набор компаний, поэтому дают хорошую диверсификацию, рассуждает Данилов.

"Начните направлять на инвестиции регулярно определенную часть дохода в месяц, постепенно увеличивая портфель. Такой подход хорош еще и тем, что при падении я понимаю, что в этом месяце я куплю инструмент дешевле. А если все растет, то тоже отлично – мой портфель увеличивается. Постепенно инвестирование стало для меня привычкой, которая не отнимает много времени, зато дает уверенность в будущем", — заключил он.