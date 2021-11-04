ЦЮРИХ, 4 ноя — ПРАЙМ. Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" было задержано властями Дании, сообщает сайт посольства России в Копенгагене.

"Первого ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе" ФГБУН "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", изъяты судовые документы", — говорится в сообщении.

Посольство уточняет, что арест судна был осуществлен "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе".

В посольстве добавили, что судно ходит под флагом РФ, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.

Также сообщается, что посольство получило и передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с МИД Дании, отмечается в заявлении.