Посольство России: в Дании задержано российское исследовательское судно "Академик Иоффе"
ЦЮРИХ, 4 ноя — ПРАЙМ. Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" было задержано властями Дании, сообщает сайт посольства России в Копенгагене.
"Первого ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе" ФГБУН "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", изъяты судовые документы", — говорится в сообщении.
Посольство уточняет, что арест судна был осуществлен "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе".
В посольстве добавили, что судно ходит под флагом РФ, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.
Также сообщается, что посольство получило и передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с МИД Дании, отмечается в заявлении.
https://1prime.ru/society/20211104/835135398.html