МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Проблем с пищеварением от праздничного застолья поможет избежать привычная человеку диета, а вот придерживаться раздельного питания и принимать пищевые добавки не стоит, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова. Врач рассказал об опасных для здоровья продуктах

"У идеи раздельного питания нет никаких научных доказательств. Если вы не страдаете аллергией или непереносимостью конкретных веществ, для приготовления одного блюда можно использовать любые продукты, которые вам нравятся — их сочетание никак вам не навредит. Во время праздников постарайтесь все же придерживаться такого же пищевого поведения, как и в обычные дни, возможно, с небольшими послаблениями", — пояснила диетолог.

Ругать себя и ограничивать в еде, если вы переели или позволили себе непривычную для вашего организма пищу, не стоит. Следует не забывать пить воду и постепенно восстанавливать привычный режим питания, объясняет Губанова.

Биологически активные добавки, препараты с ферментами и сорбентами бесполезны, так как чувство тяжести и дискомфорт после переедания чаще всего связаны с тем, что организму требуется больше сил и времени на переваривание. Эффективность подобных средств в этой ситуации не подтверждена исследованиями, отмечает Губанова.

"Особенно это касается сорбентов, которые никак не ускорят процесс переваривания и не "выведут" токсины. Их доказанный эффект ограничен несколькими часами острых инфекций, где они оттягивают на себя воду, помогая закрепить стул", — разъяснила диетолог.

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