МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введённых нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов

Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября, отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Продлятся нерабочие дни в пяти регионах: еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября.

Письмо направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева. Объединение сообщает в письме, что на фоне введенных антиковидных мер в октябре-ноябре "было отменено множество событийных мероприятий", а во многих регионах закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. Уточняется, что, поскольку в эти же даты в общеобразовательных учреждениях наступают каникулы, родители планировали отправить детей в групповые туры или организовать совместный отдых.

"В свою очередь родители (законные представители) купили билеты на поезд или самолёт для детей и для себя…. Большая часть билетов приобреталась по тарифу "невозвратный"… Таким образом, Общероссийское объединение пассажиров призывает Минтранс поддержать инициативу и рекомендовать транспортным компаниям, осуществляющим железнодорожные перевозки, и авиакомпаниям, предусмотреть возможность возврата невозвратных билетов для детей и взрослых, которые сопровождали ребёнка", — говорится в письме.

Объединение предлагает определить срок для возврата таких билетов по 30 ноября — тогда родители с детьми смогут перенести отдых на другие даты.