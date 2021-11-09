МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в третьем окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволяют работодателям привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку, многодетных сотрудников с детьми в возрасте до 14 лет только с их согласия.

В пояснительной записке сказано, что перечень таких работников предлагается дополнить лицами, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет.

Ко второму чтению профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внес поправку, согласно которой данное положение распространяется на родителей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Также предлагается установить в статье 99 ТК РФ право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом.

Аналогичные изменения вносятся и в статью 166 ТК РФ, которая регулирует направление работников в командировку.