МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении разработанный правительством законопроект о продлении еще на год заморозки размера денежного довольствия, учитываемого при расчете военных пенсий. Пенсионный фонд пояснил, как получить пенсионные накопления

В пояснительной записке к документу сказано о предложении приостановить до 1 января 2023 года действие положения законодательства, согласно которому денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера. Также предлагается повысить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.

В документе также, отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.