МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 16 ноября граждане вправе получать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса в МФЦ. Кроме того, за сертификатом смогут обратиться переболевшие россияне и лица, имеющие противопоказания к вакцинации. Глава Минздрава рассказал о темпах вакцинации в России

"С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная услуга будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Отмечается, что Минцифры поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву — утвердить порядок её предоставления до 13 ноября.