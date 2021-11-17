МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.

В пояснительной записке сказано, что поправки подготовлены в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, они закрепляют возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Авторы документа считают, что его принятие позволит соискателю подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

По мнению законодателей, возможность применения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Так, работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.

Новые правила будут применяться только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ.

При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от этого.

Для оформления документов предполагается применять усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись.