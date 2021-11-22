МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Примерно десятая часть переболевших COVID-19 разной степени тяжести жалуются на фибромиалгию — это нарушение характеризуется мигрирующими болями по всему телу, рассказал в эфире радио Sputnik главный невролог сети клиник "Семейная" Ойбек Тургунхужаев. В центре Гамалеи анонсировали назальную вакцину от коронавируса

"Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", – сказал он.

Пациенту, который чувствует такое, следует проконсультироваться со специалистом, и если у него не выявят, к примеру, воспалительную реакцию, то причиной проблемы, скорее всего, является дисфункция нервной системы из-за коронавирусной инфекции.

"В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать. Инфекция может провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем", – отметил Тургунхужаев.

Лечение этих состояний предусматривает применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. "Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", – сказал врач.