МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ранее обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCoV может проникнуть в человеческую популяцию, заявили китайские ученые. Препринт их исследования размещен на bioRxiv. Минздрав одобрил обращение препарата от COVID "Эвушелд" на время пандемии

Они уточнили, что для взаимодействия с организмом человека вирус должен претерпеть определенную мутацию, сейчас ему подвержены только летучие мыши.

Так, ученые нашли, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать для проникновения в организм некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучей мыши (ACE2) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2.

При этом инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, или MERS-CoV, который ранее стали причиной вспышки ближневосточного респираторного синдрома с высокой летальностью.

"Наше исследование демонстрирует первый случай использования ACE2 вирусами, связанных с MERS, и это указывает на потенциальную биологическую угрозу безопасности, которая заключается в риске появления у человека ACE2, используемого вирусом "MERS-CoV-2", для которого будут характерны высокая летальность и высокая и скорость передачи", — отмечают авторы.

Опубликованное исследование обладает статусом препринта, в дальнейшем его проверят эксперты-рецензенты.